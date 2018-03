Ligue Europa: l'OL en huitième de finale

Plus solidaire que brillant, l'OL a tenu bon à Villarreal pour se qualifier pour les huitièmes de l'Europa League



Bertrand Traoré lui offre même un succès 1-0 en fin de match, ce jeudi en 16ème de finale retour, confirmant la victoire 3-1 acquise à l'aller.



L'Olympique Lyonnais a plié mais n'a pas rompu au stade de la Céramique, où l'équipe de Bruno Genesio a résisté à un "sous-marin jaune" dramatiquement maladroit en attaque et réduit à dix à la 78e minute après l'exclusion de Jaume Costa pour contestation.



Et Traoré, en contre, a marqué l'unique but de la rencontre sur un caviar de Nabil Fekir (85e).



"On a réalisé un gros match, on a été bien en bloc et à la fin ça a payé, s'est réjoui le milieu lyonnais Lucas Tousart au micro de beIN Sports Espagne. On sait que l'Europa League peut être un moyen pour nous d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés."



Le rêve d'une finale à domicile le 16 mai reste donc permis pour les "Gones", qui ont un peu gommé les doutes nés de leurs quatre matches consécutifs sans victoire en Ligue 1. Encourageant avant le derby contre Saint-Etienne dimanche.





Avec AFP