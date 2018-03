Ligue Magnus - Amiens et Grenoble complètent les demi-finales, LHC a terminé sa saison

Amiens et Grenoble, qui ont respectivement battu Lyon HC et Mulhouse sur le même score de 4 victoires à 2, dimanche, ont complété

le tableau des demi-finales de la Ligue Magnus de hockey sur glace, rejoignant

ainsi dans le dernier carré Rouen, 4-1 devant Angers, et Bordeaux, le premier

à valider son ticket (4-0 face à Gap).





