Ligue des Champions - Lyon rêve de s'imposer face à Barcelone

C'est le match de l'année au Groupama Stadium, mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.



Lyon peut-il battre le FC Barcelone, quintuple champion d'Europe, et s'ouvrir la voie à une première qualification en quarts depuis 2010 ? C'est la quatrième fois que l'Olympique lyonnais affronte le club catalan, qu'il n'a jamais battu. La dernière fois, le Barça s'était qualifié pour les quarts de finale en 2008-2009 (1-1, 5-2).



"Mardi, nous allons vivre une soirée exceptionnelle, un match que nous avons toujours rêvé de pouvoir faire", confie le président Jean-Michel Aulas évoquant les records (médias, spectateurs, hospitalités, recette estimée à 5 millions d'euros) pour le Groupama Stadium, bâti pour recevoir ce type d'événements. "La rencontre sera suivi par des millions et des millions de téléspectateurs", s'enflamme-t-il. Au plan sportif, l'emblématique dirigeant en espère "une surmotivation collective".



Pour cette rencontre, Lyon devra se passer de son maître à jouer, Nabil Fekir, suspendu pour une succession d'avertissements en phase de poules que les Lyonnais ont terminé invaincus (1 victoire, 5 résultats nuls).



Un handicap certain car l'international français a marqué à chaque fois dans les grands matches (contre Manchester City, Shakhtar Donetsk, PSG..). L'incertitude règne autour de la participation du milieu Tanguy Ndombélé, ménagé vendredi contre Guingamp (2-1) en raison de douleurs à la cheville gauche, et celle du défenseur Jason Denayer ne sera levée qu'au dernier moment.



Le Belge qui s'est imposé au fil des semaines comme le véritable chef de défense de l'OL, a été touché aux adducteurs contre l'En-Avant et le corps médical du club rhodanien s'active intensément pour qu'il soit sur pied. Sans lui, ni Fekir, l'Olympique lyonnais serait vraiment affaibli.



De son côté, l'entraîneur Bruno Genesio, régulièrement stigmatisé ou moqué, a assuré lors d'un questions-réponses avec des supporters "qu'il se sentait capable de rivaliser des entraîneurs tels Ernesto Valverde ou Diego Simeone", entraîneurs du Barça et de l'Atlético Madrid. Lyon a prouvé sa capacité à se hisser au niveau des meilleurs en s'imposant sur le terrain de Manchester City (2-1) avant de concéder le résultat nul au retour (2-2) mais aussi en prenant le meilleur sur Paris Saint-Germain (2-1).



Réponse ce mardi soir pour au moins rêver jusqu'au 13 mars.