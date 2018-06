Loire: dix voitures volontairement incendiées près de Saint-Etienne

Dix voitures ont été volontairement incendiées dans la nuit de vendredi à samedi par des inconnus à La Ricamarie, après l'accident d'un conducteur de quad, qui tentait d'échapper à un contrôle de police.



Trois habitants de cette commune de 8.000 habitants, située dans la banlieue sud de Saint-Etienne, ont été placés en garde à vue vers 2H00 du matin, dont un jeune de 16 ans qui avait jeté de projectiles en direction des

forces de l'ordre, selon la police et la préfecture.



Les pompiers ont enregistré 18 départs de feu entre 0H30 et 3H00 du matin, dont dix sur des voitures stationnées dans différents quartiers de la ville.



Les quelques jets de projectiles en direction des pompiers et des policiers, dont les effectifs avaient préventivement été renforcés, n'ont pas fait de blessé.



Les dispositifs seront à nouveau renforcés samedi soir.



Vendredi après-midi, un Franco-Turc de 21 ans, qui conduisait un quad sans casque ni plaque d'immatriculation, s'est grièvement blessé en tentant d'échapper à un contrôle de police.



Après avoir accéléré dans un virage, il a perdu le contrôle de l'engin, qui a percuté la rambarde d'un pont de chemin de fer. Projeté par dessus cette dernière, le conducteur est retombé sur la voie ferrée plus de dix mètres en contrebas.



Le jeune homme, dont le pronostic vital n'est pas engagé, souffre de plusieurs traumatismes. Il a notamment été touché à la moelle épinière, selon le maire PCF de la commune, Cyrille Bonnefoy, qui dénonce par ailleurs "les agissements de quelques uns qui desservent les intérêts communs".





