Lyon ASVEL Féminin: plusieurs matchs de préparation pour les Lionnes

Les Lionnes se regrouperont à Lyon fin août et enchaîneront les matchs amicaux jusqu’à l’Open LFB (13/14 octobre).



De beaux matchs en perspective à Lyon et aux alentours !



Les Lyonnaises s’aguerriront avec deux équipes de LF2, Montbrison et Charnay, l’occasion de retrouver respectivement Evita HERMINJARD et Prescillia LEZIN sous leurs nouvelles couleurs.



Elles seront aussi opposées à deux pointures du championnat LFB, Basket Landes (à Lyon) et Lattes Montpellier.



En guise de clôture de cette préparation 2018, Lyon ASVEL Féminin rejoindra Tours pour le tournoi Pré-Open d’Indre-et- Loire le week-end du 6 et 7 octobre.



Valery DEMORY et son équipe retrouveront Bourges, Tarbes et Landerneau (promu LFB).



L’Open LFB signera le début du championnat de France le week-end du 13 et 14 octobre à Paris. Pour la troisième saison consécutive, Lyon affrontera Tarbes.