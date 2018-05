Lyon BD Festival #13: la bande dessinée s’empare de Lyon

Le cœur du festival se déroulera les samedi 9 et dimanche 10 juin, en présence de plus de 250 auteurs et autrices.



À l’Hôtel de Ville ou sur la Place des Terreaux, à l’Opéra de Lyon ou au théâtre Comédie Odéon, les artistes montent sur scène et s’expriment dans un croisement de disciplines artistiques autour de la bande dessinée pour un florilège de rencontres, spectacles, expositions et performances.



Virginie Augustin (40 éléphants), Michaël Sanlaville (Mémel), Lucie Castel (Voyages en Égypte et en Nubie de Giambattista Belzoni), Diglee (Libres ! Manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels), Raphaelle Macaron (Samandal), Marion Montaigne (Dans la combi de Thomas Pesquet), Aurélie Neyret (Les carnets de Cerise), Julie Rocheleau (Betty Boob), Charles Berberian (Afterz), Rubén Pellejero et Juan Díaz Canales (Corto Maltese), Emmanuel Lepage (Les voyages d’Ulysse), Benjamin Flao (Essence), Joann Sfar (Le chat du rabbin), Pénélope Bagieu (Culottées), Frederik Peeters (L’homme gribouillé)... font partie des auteurs et autrices de cette 13e édition.



L’implantation aux Terreaux inaugurée en 2017 se confirme et s’agrandit : une structure de 1300m2 sera installée et accueillera plus de 40 exposants, éditeurs, libraires et écoles d’art.



À l’Hôtel de Ville : un programme de rencontres, dédicaces, et le Lyon BD Junior, le festival des plus jeunes, viendront accompagner les expositions proposées par Lyon BD autour de Roger (avec l’école Joso) ou des 20 ans du magazine Tchô!.



En résonnance avec l’exposition « Lignes d’horizon », présentée par le Musée des Confluences autour de l’œuvre d’Hugo Pratt, Lyon BD proposera « N’importe où sauf à Ithaque » une exposition consacrée à la reprise de la série Corto Maltese par Rubén Pellejero et Juan Díaz Canales.



Au Parc LPA-Terreaux, une exposition sera consacrée aux deux tomes de Culottées, de Pénélope Bagieu, tandis que le Parc LPA-Fosse aux ours proposera l’expositions collective « Voisins », autour de la bande dessinée libanaise.



L’Opéra de Lyon et le théâtre Comédie Odéon accueilleront la programmation des rencontres, performances et spectacles vivants.



C’est dans la Galerie des Terreaux que sera présentée l’exposition « Réfugiés », avec Arte Reportage. Pour la première fois, 10 auteurs iront ré-interpréter en bande dessinée des oeuvres du Musée d’Art Contemporain de Lyon, au sein même des collections du Musée. Le Musée accueillera également « Scaphandrier à cheval » une résidence et une exposition du travail de l’autrice Julie Rocheleau.



La 13e édition du Lyon BD Festival aura lieu les 9 et 10 juin à travers le centre de Lyon. Précédé d’une journée professionnelle le 8 juin, le festival prend également ses quartiers dans une cinquantaine de lieux et les plus grandes institutions culturelles de la métropole tout au long du mois de juin pour

son « off ».