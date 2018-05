Lyon BD: la bande dessinée redescend dans deux parkings lyonnais

LPA s’associe de nouveau avec LYON

BD Festival et met à l’honneur la bande dessinée libanaise au Parc Fosse aux Ours dès le 29 mai.



Fort du succès de la première exposition réalisée en partenariat avec Lyon BD Festival consacrée à «La BD en 7 leçons » par Jérôme Jouvray, LPA, renouvelle ce partenariat à l’occasion de l’exposition « Voisins », mettant en scène le travail d’auteurs libanais.



Autour de Raphaelle Macaron, auteure et commissaire de l’exposition, les auteurs Joseph Kai, Barrack Rima, Karen Keyrouz, Tracy Chahwan explorent la question du voisinage dans une société où les villes grandissent et où chacun déménage souvent.



Dessins grands formats, planches de bande dessinée, albums et vidéos, l’exposition rend compte de l’effervescence de la bande dessinée libanaise.



Pour Louis Pelaez, PDG de LPA, « cette exposition est à la fois un bel exemple de notre engagement constant auprès des acteurs métropolitains de la culture et de notre réflexion permanente autour de l’urbain et du vivre ensemble.



À l’occasion du Festival off du Lyon BD Festival qui se tiendra du 1er au 30 juin, LPA accueille également une exposition consacrée à la célèbre saga Culottées de Pénélope Bagieu à l’entrée du parc LPA Terreaux.



Auteure reconnue de la bande dessinée, elle signe cette année l’affiche du Lyon BD Festival et sera présente à Lyon à l’occasion du week- end du 9 et 10 juin.



Sur une quinzaine de panneaux, LPA et Lyon BD Festival rendent hommage au travail de Pénélope Bagieu qui au travers de Culottées (et ses deux tomes) met à l’honneur des femmes au destin hors du commun comme Agnodice, gynécologue de l’Antiquité, Phalan Devi reine des bandits en Inde ou encore Mae Jemison, première femme afro-américaine dans l’Espace.



Chacune par ses actions a fait évoluer la condition des femmes et fait avancer l’Histoire.