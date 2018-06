Lyon By Night: le bus à impériale reprend son circuit de nuit

Il est à nouveau possible de profiter d’une balade féérique d’une heure à bord du bus à impériale découverte.



Lyon By Night permet aux touristes comme aux Lyonnais de savourer les douces soirées d’été, pour découvrir les monuments sublimés par la lumière mais aussi leurs reflets dans le Rhône et la Saône : le Palais de justice, l’Hôtel de ville, le Théâtre des célestins, le musée Confluence, et bien d’autres pour en prendre plein la vue.



Le bus permet aussi de prendre de la hauteur et d’avoir la tête dans les étoiles.



Cette balade inoubliable est proposée par Lyon City Tour tous les jeudis, vendredis et samedis, du 14 juin au 15 septembre. Départ quai des célestins à 22h.