Lyon City Boat: Delphine DEPIERREUX à la barre

Delphine DEPIERREUX est nommé au poste de Directrice d’Exploitation de la compagnie fluviale Lyon City Boat.



Avec 20 années d’expériences dans le secteur des transports, Delphine DEPIERREUX a eu un parcours enrichissant au sein d’entreprises de renommées en France et à l’international.



Diplômée de Weller, International Business School, elle fait ses débuts dans le monde de l’hôtellerie en tant que Gestionnaire de Villages Vacances au sein du groupe Club Méditerranée.



En 2001, elle rejoint le groupe Sodexo en qualité de Directrice de Filiales pour les services touristiques de Transport Fluvial sur la Seine : Batobus (navettes touristiques) et Voguéo (1er service de transport public fluvial). Elle consacrera 11 années à développer l’implantation de ces deux marques à Paris, mais aussi à encadrer des équipes pluridisciplinaires.



Toujours en tant que Directrice de Filiales, c’est dans le groupe RATP, au service de Transport Urbain que Delphine DEPIERREUX poursuit son parcours depuis 2015.



A présent, elle décide de retourner à ses premiers amours, les fleuves.



"Delphine DEPIERREUX naviguera désormais sur le Rhône et la Saône avec beaucoup d’ambitions et de belles perspectives, notamment avec le lancement du nouveau bateau restaurant Les Célestins" précise le groupe Lavorel qui a fait récemment l'acquisition de la compagnie fluviale.



LAVOREL HOTELS est désormais un acteur majeur du secteur hôtelier en région Auvergne Rhône-Alpes. Son portefeuille compte aujourd’hui quatre hôtels de 3* à 5* ainsi qu'une compagnie fluviale, répondant aux besoins d’une clientèle affaires mais également loisirs.



Le Marriott Lyon Cité internationale 4*, entièrement rénové en 2016, offre la capacité séminaires la plus importante de la ville avec 2300m² d’espaces et 204 chambres.



Le Château de Bagnols 5* en Beaujolais, Relais & Châteaux, propose 27 Suites, un restaurant gastronomique (1 étoile au Guide Michelin) et un Spa.



Les Suites de la Potinière 5* à Courchevel 1850, est un hôtel de 15 Suites avec un appartement-duplex de 450m², idéalement situé au pied des pistes



Kopster Hotel 3*, au coeur du Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, proposera 140 chambres, un restaurant et 240 m² d’espaces modulables dédiés aux séminaires.



Lyon City Boat, compagnie fluviale composée de 7 bateaux avec 3 activités distinctes pour une clientèle affaires et loisirs, constitue la dernière acquisition du groupe présidé par Guy Lavorel.



Un groupe qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 17 M€ et emploie plus de 200 collaborateurs