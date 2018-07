Lyon a un nouveau gouverneur militaire : le général de corps d’armée Philippe Loiacono

Le général de corps d’armée Philippe Loiacono, a été nommé par décret, Gouverneur militaire de Lyon, Officier

général de zone de défense et de sécurité Sud-Est et Commandant de la zone Terre Sud-Est.



Le général de corps d’armée Philippe Loiacono a pris ses fonctions en tant qu’officier général de la zone de défense sud-est et nouveau gouverneur militaire de Lyon.



Officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre national du Mérite et titulaire de deux citations, il commandaitauparavant le Centre Interarmées de Coordination du Soutien.



Il présidera la cérémonie militaire, organisée à Lyon à l'occasion de la fête Nationale, le vendredi 13 juillet 2018

à partir de 17h00, dans le 6e arrondissement, place LYAUTEY, et cours Franklin ROOSEVELT.



La fonction de Gouverneur Militaire remonte à Lyon au début du XIVe siècle



Aujourd’hui, le Gouverneur Militaire assure les responsabilités de commandant d’armes de la garnison de Lyon, et

représente les armées auprès du préfet, qui est le représentant de l’état, et des collectivités locales et territoriales.





Avec AFP