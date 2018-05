Lyon accueillera la Cité de la Lumière en 2020

Concept unique en Europe et basé dans le quartier de la Confluence à Lyon, Lumen – la Cité

de la Lumière, verra le jour en 2020.



Accueillant des entreprises, des start-up et même un campus virtuel traitant de toutes les formes de lumière, Lumen sera LE LIEU par excellence des échanges et des rencontres entre les innovations et les nouveaux usages autour de la lumière.



Initié par le Cluster Lumière, Lumen est accompagné dans toute sa conception par le Groupe Cardinal, investisseur et promoteur, et par l’agence GROUPE ZEBRA à l’origine de l’identité de ce projet novateur.



La réalisation architecturale du bâtiment a été confiée à l’agence a+ Samuel Delmas, en collaboration avec Wonderfulight, concepteur lumière.



Idéalement situé, au sein de la ville des Lumières, Lumen a pour vocation de créer de fortes interactions avec le Musée des Confluences et la Fête de la Lumière.



Lumen accueillera, en outre, sur son site, le Campus Lumière, initiative du Rectorat de Lyon et

du Cluster Lumière, qui fédère de nombreux établissements qui proposent des formations

initiales dans ce secteur (de Bac + 3 à Bac +5)



La construction devrait débuter en 2019 avec une livraison du bâtiment en 2020.

500 emplois sont attendus.