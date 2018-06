Lyon capitale du roller début juillet

Pendant 10 jours dans (et devant) le Palais des Sports de Lyon Gerland, 10 jours dont dédiés à la découverte et à la pratique de tous les sports roller: free-style, artistique, roller hockey, rink hockey, skate, vitesse, roller derby...



Pour sa première édition, la RollerWeek propose des initiations gratuites, des démonstrations, des compétitions...



Avec en point d’orgue de cette semaine, l’accueil pour la première fois en France du championnat d’Europe de Roller hockey.



Organisée par Lyon Roller Métropole, la RollerWeek c’est plus de 10 000 personnes attendues



Parmi les temps forts, une grande randonnée urbaine le 39 juin, co-organisée par Macadam roller et Génération Roller

Départ 20h45-21h Place Bellecour. Arrivée devant le palais des sports vers 22h pour fêter ensemble le lancement de la RollerWeek



Des initiations roller et skate seront organisées tout le week-end des 30 juin et 1er juillet



Un free-park sera aménagé avec des modules de saut pour tous, et à un espace de démonstrations de Course, Slalom, Roller hockey, Derby, Skate et Freeride.



Entre amis ou en famille, tout est prévu: Food Trucks, équipements mis à disposition.... Accès gratuit également à tous les matches du tournoi européen de Roller Hockey U15.



‘E samedi soir, LE MATCH AU TOP DU ROLLER DERBY FRANÇAIS

Un collectif de joueuse N1 élite, les PDG, affronte une sélection des meilleures joueuses françaises, All French Stars.



Et le dimanche en fin d’après-midi le GALA DU CLUB LYON ROLLER MÉTROPOLE

Au programme : danse avec la section patinage artistique Lyon Roller et d’autres clubs de la région, chorégraphie des enfants de l’école de roller et show de rollerdance.



DU 5 AU 8 JUILLET : LE CHAMPIONNAT D’EUROPE DE ROLLER HOCKEY

11 équipes internationales, parmi les meilleures mondiales, vont se disputer les titres de champions d’Europe U18 et U16.



30 matches, 180 athlètes et coachs, arbitrage multilangue. La France jouera tous les soirs (Jeudi 05/06 France – République Tchèque à 20h40 / Vendredi 06/06 France – Suède à 19h40 / Samedi 07/06 France – Italie à 17h40) et peut-être la finale dimanche en fin d’après midi!

Toutes les informations détaillées et la billetterie en ligne sur www.eurorollerhocker2018.fr