Lyon choisit un groupe espagnol pour sa Cité de la Gastronomie

Le groupe espagnol Magma-Cultura a été choisi pour exploiter la Cité de la Gastronomie, qui devrait ouvrir au printemps 2019 dans le Grand Hôtel-Dieu de Lyon.



Les élus du conseil métropolitain se prononceront le 9 juillet sur cette délégation de service public de huit ans, a précisé la Métropole, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.



Deux autres candidats étaient en lice dans cet appel d'offres lancé il y a deux ans: le groupe lyonnais d'événementiel GL Events, entouré des Toques Blanches lyonnaises, et l'opérateur de conseil Operel.



"Les trois avaient de bons projets mais on voulait un projet culturel et innovant et le projet de Magma-Cultura répond le plus au cahier des charges d'une offre tournée vers le grand public", a souligné la Métropole.



Un "prix d'entrée raisonnable", des "objectifs de fréquentation plus ambitieux" et une

ouverture 7 jours sur 7 ont notamment emporté le choix.



Magma-Cultura a "beaucoup de références" comme la conception de l'offre culturelle du château de Fontainebleau et sa collaboration avec le Musée Picasso de Barcelone ou encore le musée national du Prado, fait-on valoir alors que le choix d'un groupe espagnol a fait des déçus.



"On a pris des professionnels de l'offre muséale grand public mais le candidat retenu va travailler avec tout l'écosystème lyonnais de la gastronomie", assure-t-on.



La Cité de la gastronomie s'étendra sur 3.900 m2 avec des expositions et collections permanentes sur les liens entre alimentation, santé et plaisirs de la table.



Boutique, café, restaurant et espace de démonstration de cuisine complèteront l'offre. Le budget de 15,8 millions d'euros est financé à hauteur de 10,4 M EUR par des groupes privés, le solde étant apporté par la Ville (2 M EUR), l'Etat (1 M EUR) et la Métropole (4 M EUR).



Lyon est une des quatre villes française retenues en 2014 pour accueillir une Cité de la gastronomie, avec Tours, Rungis et Dijon.



Ces projets avaient été engagés pour répondre à l'inscription par l'Unesco du "repas gastronomique des Français" au patrimoine de l'humanité en novembre 2010.