Lyon fait un bond de 12 places dans le classement mondial des villes de congrès

Le classement ICCA (International Congress and Convention Association) vient d’être publié.



Le palmarès 2017 recense les destinations les plus performantes en matière d’accueil de congrès associatifs internationaux, aux niveaux mondial et régional.



Lyon gagne 12 places en 2017 et se positionne dans le top 30 des destinations les plus performantes au niveau européen, tout en conservant sa deuxième place au niveau national.



La Capitale des Gaules se situe, désormais, loin devant Marseille ( 80ème rang mondial), 3ème au palmarès français, avec au total 43 congrès organisés en 2017 contre 33 à Marseille.



Lyon se place, par ailleurs, au 58ème rang mondial devant des villes comme Dubaï, Brisbane ou encore Los Angeles.



Un résultat dont se félicite François Gaillard, Directeur Général d’ONLYLYON Tourisme &

Congrès, qui confirme que « les efforts conjoints menés dans l’accueil des congrès internationaux, par les principaux acteurs du secteur comme ONLYLYON Tourisme & Congrès et le groupe GL Events, assurent à la ville de Lyon une dynamique reconnue au niveau mondial ».



En 2018, la destination lyonnaise espère confirmer ses bons résultats avec la tenue de nombreux évènements tels que le Congrès de la Société Française de Pédiatrie ou encore la JEWC – junior Entreprise Word Conference.