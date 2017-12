Lyon: qui veut acheter une halle bouliste ?

Une halle bouliste sera mise en vente aux enchères sur la plateforme en ligne Agororastore à partir du 3 janvier prochain.La collectivité se sépare d’une halle bouliste située dans le 8e arrondissement de Lyon afin d’y construire un centre social.La ville indique que c’est un équipement sportif en excellent état puisqu’elle l’a depuis moins de dix ans.Cette structure pourra être réemployée pour créer un hangar agricole, une autre halle bouliste ou un préau."Mettre en ligne ce bien permettra à la collectivité de faire preuve de transparence et de gagner du temps pour la gestion de la vente" explique Agorastore qui s’occupe de la mise en ligne des produits, de leur affichage et de la conclusion de la vente.Les acheteurs potentiels pourront commencer à enchérir le 3 janvier prochain et auront jusqu’au 31 janvier 2018 pour acquérir cette halle lancée à 10 000 euros.Il y a une condition sine qua non pour pouvoir participer à la vente : contacter Agorastore et convenir d’un rendez-vous pour visiter le bien dès maintenant.Agorastore a été créé en partenariat avec la ville de Lyon en 2005 à l’occa- sion de la première vente de biens d’une ville en France sur internet.Depuis, cette plateforme de vente aux enchères accompagne les collectivités dans la mise en vente de leur matériel réformé et dans la gestion de leur patrimoine immobilier.L’entreprise compte 1 500 collectivités vendeuses, plus de 400 000 visiteurs par mois et une base de plus de 100 000 enchérisseurs.Elle comptabilise pour le premier semestre 2017 un volume de vente supérieur à 17 millions d’euros concernant les ventes immobilières.Pour en savoir plus sur la halle bouliste