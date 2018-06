Lyon s'affiche en grand à PARIS - GARE DE LYON

ONLYLYON, programme de promotion territoriale de Lyon fondé il y a 10 ans, a choisi Paris gare de Lyon et sa salle des fresques pour faire à nouveau rayonner Lyon auprès des voyageurs français et internationaux.



En octobre 2017, la marque ONLYLYON s’est repositionnée autour d’une idée simple : Lyon permet à chacun de s’épanouir pleinement dans toutes ses dimensions, de vivre pleinement toutes ses vies.



Du 11 juin au 22 juillet, au sein de la gare de Paris Gare de Lyon, une toile événementielle géante d’une surface de plus de 500m2 assure la promotion de Lyon tout au long de la salle des fresques.



Un emplacement emblématique qui relie le hall 1 au hall 2 de la gare, offrant une formidable visibilité de par sa surface, sa longueur de plus de 110 m de long et sa fréquentation avec plus de 2 250 000 de passages par mois (source SNCF). Le profil d'audience captée est constitué de 77% d’actifs et 60% de CSP+.



La fresque débute par le visuel de la Danseuse au musée des Confluences par le photographe Mathias Antoniassi, rappel de la nouvelle campagne de communication ONLYLYON.



Puis elle donne à voir les lieux emblématiques de Lyon : le quartier du Vieux Lyon classé UNESCO et 2ème plus grand ensemble architectural de la Renaissance après Venise, le Grand Hôtel Dieu dont les travaux s’achèvent cette année, le Musée des Confluences, ouvert en 2014 et déjà l’un des emblèmes de la ville ,



Egalement, une illustration de la Fête des Lumières, événement lyonnais incontournable dont la magie attire chaque année des millions de visiteurs.



ONLYLYON y propose un affichage en anglais assumé, à l’image de son positionnement comme grande métropole européenne, résolument tournée vers l’international.



La campagne ONLYLYON sera également présente tout au long du mois de juin au sein de l’aéroport d’affaires du Bourget et en juillet à l’aéroport d’affaires anglais de Farnborough, à l’occasion du Salon international de l'industrie aérospatiale.