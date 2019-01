Lyon va interdire les véhicules les plus polluants en 2020 mais pas ceux des particuliers

Après Grenoble et Paris, la métropole de Lyon va introduire en 2020 une zone à faibles émissions (ZFE), où les poids lourds et les utilitaires les plus anciens seront interdits afin de réduire la pollution.



Cette mesure doit être votée lundi par les élus de la collectivité. "La qualité de l'air est un enjeu majeur en termes de santé publique et d'attractivité", a souligné son président, David Kimelfeld, en présentant le dispositif. Celui-ci ne concerne pas, pour l'heure, les voitures des particuliers car il était "hors de question de commencer en égratignant les revenus les plus modestes".



Les poids lourds et utilitaires légers transportant des marchandises pèsent la moitié de cette pollution routière, pour seulement un quart des kilomètres parcourus sur le territoire de la métropole lyonnaise.



A compter du 1er janvier 2020, les plus anciens de ces véhicules, porteurs de vignettes Crit'Air de niveau 4 et 5, ne pourront plus circuler ni stationner à l'intérieur d'un périmètre couvrant les villes de Lyon, Caluire-et-Cuire et Villeurbanne, en mordant sur Bron et Vénissieux à l'intérieur du périphérique. Sous peine d'amende: 135 euros pour les camions, 68 euros pour les utilitaires.