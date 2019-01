Lyon1ère apporte son soutien à ses confrères de France Bleu Isère, 72h après l'incendie criminel des locaux

72 heures après un incendie d'origine criminelle, qui a ravagé les locaux de la radio publique, l'équipe de France Bleu Isère est encore sous le choc.



Dans une telle épreuve, Lyon1ère apporte toute sa solidarité et tout son soutien à ses confrères et défend plus que jamais la liberté d'expression.



Wilfried Delacour a joint par téléphone son confrère Nicolas Crozel et fait le point sur l'enquête qui ne fait que commencer.