M'Vila (Rubin Kazan) rejoint l'AS-Saint-Etienne

Le milieu international français Yann M'Vila, qui évoluait avec le club russe de Rubin Kazan (1re div.), a signé un contrat d'un an et demi avec l'AS Saint-Etienne, il pourrait débuter dès dimanche à Toulouse.



Agé de 27 ans, M'Vila, compte 22 sélections en équipe de France (1 but), la dernière remontant toutefois à la saison 2011-2012.



En litige avec son club, le joueur attendait d'être libéré de son contrat qui courait jusqu'en juin 2020.



Yann M'Vila, formé à Rennes, avait débuté sa carrière professionnelle en 2008. Il avait marqué quatre buts en 150 matches avec les Rennais. Il avait ensuite rejoint le Rubin Kazan en 2013, qui l'a prêté en 2014-2015 à l'Inter Milan (14 matches, 0 but) avec qui il a même affronté les Verts en Europa League. Il a également été prêté à Sunderland (1re div. anglaise, 40 matches, 1 but).





Avec AFP