MICHELLE PLOUFFE ARRIVE À LYON ASVEL FÉMININ

Michelle PLOUFFE arrive dans l’effectif de l’ASVEL pour la saison 2018-2019.



La Canadienne est la cinquième recrue de l’intersaison lyonnaise, après Kendra CHERY, Fatimatou SACKO, Lidija TURCINOVIC et Clarissa DOS SANTOS.



Agée de 25 ans, Michelle PLOUFFE (1m93) amènera toute son expérience et sa connaissance du championnat de France LFB.



Passée par Arras et Mondeville, l’internationale, joueuse majeure de la sélection canadienne, sort de la meilleure saison statistique de sa carrière (14 points et 10,6 rebonds pour 21,1 d’évaluation) avec Tarbes.



Finaliste du championnat, élue dans le meilleur cinq de la saison, Michelle PLOUFFE, capable d’évoluer sur les postes 3 et 4, sera un atout précieux au sein d’une équipe de Lionnes très ambitieuses