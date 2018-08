MOURAD MERZOUKI & MANU DIBANGO FÊTENT LES 50 ANS DE BEL AIR À SAINT-PRIEST

Après plusieurs mois de temps forts réguliers, les 50 ans du quartier de Bel Air à Saint-Priest seront célébrés en apothéose le samedi 15 septembre prochain.



L’anniversaire sera marqué par un show de clôture exceptionnel, gratuit, qui réunira Mourad Merzouki, danseur et chorégraphe mondialement connu, natif de Bel Air, et le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango.



Rendez-vous en plein air, sur le complexe sportif Mendès-France, samedi 15 septembre à 18h30



Kadia Faraux et sa troupe de danseurs hip hop précéderont Manu Dibango et Mourad Merzouki, réunis à titre exceptionnel pour une prestation unique, mêlant musique et danse à laquelle prendront part une cinquantaine de Sanpriots « dans une grande flashmob afro-hip-hop électrisante » selon les organisateurs.