Maëlys: les recherches toujours vaines, le dispositif de recherche revu à la baisse

Les recherches pour retrouver la petite Maëlys, disparue depuis fin août, n'ont rien donné mardi et les enquêteurs envisagent de réduire l'ampleur du dispositif déployé sur le terrain.



Les recherches dans les gorges de Chailles, en Savoie, sont totalement

terminées et celles dans le lac tout proche d'Aiguebelette se poursuivront

encore mercredi.



Le suspect mis en examen et écroué dans le cadre de la disparition de la

petite fille âgée de 9 ans avait ses habitudes dans ces deux endroits distants de quelques kilomètres de son domicile de Domessin (Savoie).



"On est en train d'épuiser les endroits où l'on pouvait avoir des résultats" en l'état actuel de l'enquête, selon les enquêteurs, selon lesquels il est envisagé d'orienter désormais les recherches en fonction des suites de

l'enquête judiciaire.



Maëlys a disparu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août à

Pont-de-Beauvoisin (Isère) où elle assistait à un mariage avec ses parents.



D'importants moyens ont été depuis mobilisés pour la retrouver.