Malgré une fin en fanfare, pas d'Europe pour Saint-Etienne

L'AS Saint-Etienne s'est imposé 5 à 0 aux dépens de Lille, grâce notamment à un triplé de Romain Hamouma, sans que cela suffise aux Verts pour se qualifier pour l'Europe League, samedi pour la dernière journée de Ligue 1.



L'ASSE termine au final 7e de L1, à égalité de points avec Bordeaux, vainqueur à Metz samedi soir, mais les Girondins terminent devant les Foréziens grâce à une meilleure différence de buts.



Lille, qui avait assuré son maintien le week-end dernier, achève la saison à la 17e place.



Jonathan Bamba (7e) et Romain Hamouma (13e, 39e) avaient déjà fait la différence avant la pause, face à des Lillois peu motivés.



Hamouma, encore lui, corsait le score à la reprise (4-0, 61e) avant que Kevin Malcuit, contre son camp, ne vienne clore la marque (65e).



S'ils échouent aux portes de l'Europe, les Stéphanois peuvent trouver du réconfort dans leur belle remontée au classement, alors qu'ils n'espéraient que se maintenir au coeur de l'hiver: l'ASSE était encore 16e au soir de la

22e journée, après sa défaite à Nice (1-0).



Après avoir manqué leur recrutement et effectué un début de saison en trompe-l'oeil, en flirtant avec le haut du tableau jusqu'à la 9e journée (3e), les Foréziens avaient peu à peu perdu pied. Ils avaient notamment été mis en déroute dans le derby contre l’OL à domicile (5-0), un désastre provoquant le

départ de l'entraîneur espagnol Oscar Garcia qui avait succédé l'été dernier à Christophe Galtier, sur le banc lillois samedi pour son premier retour à Geoffroy-Guichard.



Par la suite, les Verts avaient totalement dévissé en ne gagnant plus aucun match jusqu'à la trêve avec une phase aller conclue à la 16e place.



La nomination au poste d'entraîneur de Jean-Louis Gasset, le 3e technicien sur le banc stéphanois cette saison, et un mercato hivernal qui a permis de rebâtir une équipe compétitive avec quelques joueurs expérimentés (M'Vila, Debuchy, Subotic, Beric) a permis au club de remonter au classement et même d'espérer retrouver l'Europe



L’AS-Saint-Etienne était d'ailleurs 5e après avoir battu Montpellier (1-0), le 27 avril (35e journée).



Les négociations exclusives engagées mardi avec un investisseur américain en vue d'une reprise de l'AS Saint-Etienne devraient encore amener une période d'incertitudes avec, en premier lieu des discussions concernant le maintien au poste d'entraîneur de Jean-Louis Gasset, à qui il reste un an de contrat.