"Marche pour le climat": 10.000 manifestants à Lyon PHOTOS

Quelque 10.000 personnes, selon les organisateurs et la préfecture, ont défilé samedi après-midi à Lyon, à l'occasion de la

marche pour la défense du climat, organisée par un collectif d'associations locales.



"Urgence climatique, réveillons nous!", ont scandé les manifestants de tous âges, et pour certains déguisés en abeilles



Le défilé a débuté à 16H00 place des Terreaux en direction de la place Bellecour.



Au préalable, ils avaient réalisé une chaîne humaine tournante autour de l'Hôtel de Ville, point de départ de la manifestation lyonnaise dans le cadre de l'appel mondial baptisé "Rise for climate" ("Debout pour le climat).



Dans le cortège, des panneaux tenus à bout de bras clamaient : "+Les petits pas+ (mots de Nicolas Hulot), ça ne suffit pas pour le climat", ou encore : "Arrête de niquer ta mer".



"Nicolas Hulot a déclaré qu'il n'avait pas réussi à convaincre le gouvernement d'accélérer sur les questions du changement climatique, mais

également que la société civile n'était pas suffisamment derrière lui. On s'est dit qu'il fallait répondre à ce message avec cette mobilisation citoyenne aujourd'hui", a indiqué l'un des coordinateurs de la manifestation, Fabien Bagnon de La Ville à Vélo.



Dans la Loire, entre 500 personnes, selon la police, et près de 1.000 d'après les organisateurs, ont également marché pour le climat en fin de matinée.