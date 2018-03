Mardi 5 novembre quinté+ Maisons-Laffitte

MA SELECTION

15 LANDO BLUE (mon tuyau)

13 Le CHANCELIER

1 SPIRIT ‘S REVENCH

2 FONTVIEILLE

3 POLO

4 ROI CHARLES

9 ACCENT FRANCAIS

14 STRANGIO

INDICE de confiance : 2/5

MON ANALYSE

15 LANDO BLUE : j’en fais mon bon tuyau annoncé à 18/1 sans la moindre hésitation. Voilà un cheval venant de finir 4e d’un quinté référence très à l’aise en terrain lourd. Je sais que son entraîneur a visé la course et que la piste de Maisons est la plus lourde de Paris !

13 Le CHANCELIER : il m’a donné raison la dernière fois et je lui reste fidèle. C’est un cheval encore tout neuf. Sa marge de progression est donc importante. Il peut gagner son tiercé à tout moment.

1 SPIRIT’S REVENCH : j’ai encore en travers de la gorge sa dernière déception. Il s’est comporté en parfait cheval de handicap. C’est-à-dire que l’on se dépêche de décevoir après une belle victoire à ce niveau… Son entraîneur promet de nous rembourser.

2 FONTVIELLE : elle est estimée puisqu’elle vient de courir une course principale en montrant ses limites. Elle revient à de plus justes ambitions. Régulière, on peut compter sur elle.

3 POLO : de valeur XXL, il démontre cette année que s’est une valeur sure dans les gros quintés. Toujours au top, il doit poursuivre sa bonne série.

4 ROI CHARLES : lui aussi m’a donné raison la dernière fois, la ligne de ce quinté est la référence pour cette course. Les mêmes devraient se retrouver à l’arrivée.

9 ACCENT FRANÇAIS : 5e de la course référence à l’issue d’une course guère heureuse, on peut penser qu’il peut se placer au même rang et peut-être mieux.

14 STRANGIO : c’est mon tocard déniché derrière les fagots. Je m’en méfie car il est tout neuf avec deux victoires en terrain lourd sur trois sorties. Il n’a donc pas encore montré ses limites et ce nageur peut créer une énorme surprise !

CONSEILS DE JEU

BASE SOLIDE : 13

BASE MOINS SOLIDE : 2

FAVORI DOUTEUX : 16

TOCARD déniché : 14

REGRETS : 6 et 10

A RAYER : aucun

Le tocard chouchou de ma pouliche : 10 impatiente