Marseille bat Saint-Etienne 3-0 et reste 4e

Marseille, impérial à domicile face à une équipe de Saint-Etienne (vainqueur 3-0) réduite à dix dès le début de la seconde période, reste au pied du podium à égalité de points avec le dauphin l'OL et le troisième Monaco, dimanche en clôture de la 17e journée du Championnat de

France.



Les Olympiens, qui bouclent un 12e match de rang sans défaite, ont vu leur recrue Valère Germain (11e, 71e) inscrire ses deux premiers buts sous le

maillot marseillais. Lucas Ocampos a alourdi la marque en fin de match (80e).



Le Stéphanois Ronaël Pierre-Gabriel avait laissé ses partenaires à dix après

avoir reçu un carton rouge direct (51e).



Le Paris SG, leader et champion d'automne, a battu Lille 2-1 en l'absence de sa vedette Neymar suspendue, et compte 9 points d'avance sur le trio de poursuivants: Lyon, qui est allé gagner à Amiens 2-1, Monaco, le champion de France en titre victorieux à l'arraché de Troyes 3-2, et Marseille.



Ces trois équipes comptent toutes 35 points.



Avec AFP