Médecine: quand les eaux d'égout aident à venir à bout d'infections

Deux malades souffrant de très sévères infections résistantes aux antibiotiques ont été guéris grâce à l'utilisation, encore exceptionnelle, de bactériophages, virus "prédateurs de bactéries" naturellement présents... dans les égouts ou les eaux usées, ont annoncé ce mercredi les Hospices civils de Lyon.



Les deux patients, dont une femme de 80 ans, souffraient d'infections

ostéoarticulaires particulièrement graves et qui ne pouvaient plus cicatriser.



Grâce à l'injection d'un "cocktail de bactériophages" dans la zone

atteinte, l'infection a pu être résorbée, a expliqué à la presse Tristan

Ferry, du service des maladies infectieuses et tropicales aux HCL.



Ce recours aux bactériophages (ou "phages") est connu de longue date mais était tombé en désuétude en Europe occidentale depuis la popularisation des antibiotiques.



Ils sont encore utilisés, mais avec des modalités différentes, dans des pays de l'Est, comme la Géorgie, la Russie, la Pologne ou l'Ukraine.



Cette technique redevient aujourd'hui tout à fait prometteuse en raison des

cas toujours plus nombreux de résistance aux antibiotiques, a souligné le Dr Ferry.



Grâce aux progrès considérables en biologie moléculaire et en génomique,

"nous pouvons travailler maintenant avec des bactériophages de très bonne qualité", a expliqué Guy-Charles Fanneau de La Horie, président du directoire de Pherecydes Pharma, le laboratoire qui a fourni le "cocktail de

bactériophages" ayant permis de soigner les deux patients.



"Nous recevons assez régulièrement des échantillons d'eaux d'égouts dans

lesquelles nous cherchons des bactériophages", a-t-il indiqué. Le laboratoire prépare ensuite des produits purs, chaque flacon d'un millilitre contenant un milliard de phages "de très bonne qualité", selon M. Fanneau de La Horie.



"Le gros avantage" des bactériophages est d'être appliqué en une seule

fois, à la différence des antibiotiques qui demandent des traitements longs, a relevé Tristan Ferry.



Autre avantage : chaque phage s'attaque à une bactérie précise. Il ne

s'attaque pas aux autres bactéries, dont nombre ont des effets bénéfiques sur la santé. Il faut par conséquent repérer la bactérie fautive.



Le recours de ces bactériophages pour les deux patients des HCL a été

exceptionnel car il leur a fallu bénéficier d'une autorisation pour

"traitement compassionnel" de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). A ce jour, les bactériophages ne disposent pas en effet de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) indispensable pour

commercialiser un nouveau traitement.



Pherecydes Pharma dispose désormais de toute une gamme de bactériophages pour lutter contre les diverses infections résistantes aux antibiotiques.



Il ne s'agit pas d'être concurrent mais complémentaire des antibiotiques, a

assuré M. Fanneau de La Horie.



En attendant, Pherecydes poursuit des programmes d'études cliniques dont

l'objectif est de déboucher sur des AMM. Mais ces programmes vont demander encore plusieurs années.





Avec AFP