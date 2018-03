PRONOSTICS GRATUITS DE : Jean-Marc Roffat



Mercredi 12 août quinté+ Deauville



Je vous indiquais samedi tiercé dans l’ordre (271 euros), coup de cœur gagnant à 6/1 ! Cheval mystère 3e. Dimanche tuyau gagnant à 10/1 ! Lundi mon coup de cœur encore 3e à 19/1 ! Cheval mystère 2e. Mardi mon coup de cœur encore là à 15/1 !



MA SELECTION



5 GOING FOR GOLD ZAZ



15 SHAMFALLA



14 BRASIL BOKO



9 UNIQUE de l’ITON



6 ULYSSE du RAVARY (mon coup de cœur)



8 ULEXA des PLANCHES



12 AMOUR RAPIDE



10 UNDICI







INDICE de confiance : 4/5







MON ANALYSE



5 GOING FOR GOLD ZAZ : ce viking fait figure d’épouvantail car il a fait sensation dans un récent quinté alors que son driver en avait plein les mains ! Là, on se demande bien qui va bien pouvoir le battre ?... Les seuls à pouvoir le faire s’élancent en seconde ligne.



15 SHAMFALLA : je pense que les étrangers détiennent les clés du tiercé. Elle vaut mieux que sa récente déception et son entraîneur s’attend à une complète réhabilitation ! Moi aussi.



14 BRASIL BOKO : je pense qu’il s’est ouvert les poumons lors de ses trois déceptions de l’année. Il est temps pour lui de dévoiler son vrai visage pour non seulement rembourser son avoine de l’année mais aussi payer son billet aller avant de songer à celui du retour pour faire la monte ! O le veinard...



9 UNIQUE de l’ITON : il vient de battre une grande partie du peloton dans la course référence. Même s’il est mal placé dans le dos du fer à repasser Réal du Fruitier, il va tenter de le sauter pour suivre le dos de Succès de Vaux. Il doit finir dans les 5 !



6 ULYSSE du RAVARY : il cherche sa course et pourrait bien la trouver aujourd’hui. Il suffirait que les favoris se montrent fautifs pour qu’il voit sa régularité récompensée. J’en fais mon coup de cœur (ils sont en très grande forme 4/4 à belles cotes) car il sera le plus spéculatif des chevaux en vue et le plus sûr dans les 5.



8 ULEXA des PLANS : cet engagement tombe à pic au moment où elle traverse une très belle période de forme. Sa position à l’extérieur lui permettra de prendre le dos du favori et d’éviter les pièges de la corde. Il faudra ensuite qu’elle suce les roues pour garder un accessit. Elle se lavera les dents après le poteau.



12 AMOUR RAPIDE : écœuré en Suède par des courses courues ventre à terre, il a pris le temps de souffler. Je ne pensais pas le mettre car il fait une grosse rentrée. Mais j’ai appris que le cheval est revenu au top à l’écurie et que Franck Nivard se voit finir dans le tiercé ! Alors attention !



10 UNDICI : gros favori d’un récent quinté avec Jean-Michel Bazire, je vous avais dit ce jour-là qu’il ne gagnerait pas. Il m’a donné raison. Là, je pense que JMB a fait une erreur de le privilégier à Thessalienne qui n’est pas un bolide !







-------------------------------------------------



CONSEILS de JEU :



Base solide : 5



Base moins solide : 9



Favori douteux que les chercheurs d’or vont rayer : 16 car JMB fait fondre sa cote alors qu’elle devrait partir à 20/1



TOCARD déniché : 12



REGRETS en cas de non partant : 2 et 13



A RAYER : 1



Voici l’énigme du jour pour trouver les chevaux mystères sur Lyon 1ère : «Faites la courbette car il va falloir que sa majesté vous l’indique et attention de ne pas vous faire couper la tête !»… Qui est-il ?... Vendredi c’était Apprenti Sorcier. Samedi le jockey Chazelle 3e. Dimanche l’entraîneur Eric Legrix. Lundi le 1 filles de Signorita arrivée 2e ! Mardi le fils d’actrice française.



Résultats :



Août : Samedi 1er tuyau 5e, lundi 3 tiercé (105,10). Mardi 4 : tuyau 5e à 18/1. Samedi 8 : tiercé ordre (271 euros), tuyau gagnant à 6/1 ! Dimanche 9 : tuyau gagnant à 10/1 ! Lundi 10 : tuyau 3e à 19/1 ! Mardi 11 : tuyau 3e à 15/1 !