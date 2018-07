Meurtre à l'arme blanche lors d'une rixe en Isère: trois supects mis en examen

Trois hommes d'une vingtaine d'années,

suspectés d'avoir pris part à une violente bagarre au cours de laquelle un jeune Lyonnais de 26 ans a été tué à l'arme blanche dimanche près de Grenoble (Isère), ont été mis en examen et placés en détention mardi.



Les trois suspects ont été mis en examen pour "homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire et violences avec armes", a indiqué Jean-Yves Coquillat, procureur de la République de Grenoble.



Deux d'entre eux, âgés de 19 et 20 ans, étaient déjà entre les mains des enquêteurs. Ils ont été déférés devant un juge d'instruction mardi matin.



Le premier avait été interpellé dimanche soir à son domicile situé dans la proche banlieue grenobloise, quelques heures après le drame.



Son complice présumé s'était quant à lui présenté spontanément à la police dans la nuit de dimanche à lundi.



Un troisième homme - frère de l'un des deux autres gardés à vue -, recherché depuis dimanche, s'est finalement présenté aux gendarmes ce mardi après-midi et a été entendu par les enquêteurs avant d'être également déféré devant le juge d'instruction.



La justice soupçonne les trois jeunes hommes d'avoir participé à une violente rixe survenue dimanche à 5h30 du matin entre deux groupes sur le parking d'une discothèque de Meylan, près de Grenoble, après une première échauffourée sans conséquence dans la boîte de nuit.



Une bagarre au cours de laquelle un jeune Lyonnais de 26 ans est mort après avoir été frappé d'un coup de couteau en plein coeur. L'un de ses amis a été grièvement blessé par une arme blanche qui lui a perforé un poumon.



« Nous avons une bonne vision des choses. La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance de la ville. Les trois suspects portent des coups et les deux frères sont porteurs de couteaux", a précisé Jean-Yves Coquillat.



Avec AFP