Meurtre d'un chef d'entreprise en Haute-Savoie: un suspect devant la justice après des aveux

Un homme qui a reconnu être l'auteur du meurtre d'un chef d'entreprise, mercredi en Haute-Savoie, a été déféré vendredi après-midi au palais de justice d'Annecy.



Le suspect qui a avoué avoir commis le meurtre, a été déféré en vue d'une mise en examen,



Âgé de 54 ans, le mis en cause qui connaissait la victime depuis une dizaine d'années, a été présenté au parquet après 48 heures de garde à vue dans les locaux de l'antenne de la police judiciaire d'Annecy.



L'arme du crime, un fusil de chasse, a été retrouvée par les enquêteurs sur les indications du suspect, a précisé le procureur de la République. Il avait été interpellé le soir même du crime survenu à l'aube mercredi

matin sur une petite route à Neuvecelle (Haute-Savoie).



Agée de 47 ans, la victime, patron d'une entreprise familiale spécialisée dans le bâtiment et président d'une société de chasse locale, avait été abattue au volant de son véhicule utilitaire.



Cible de deux coups de feu, l'entrepreneur avait reçu le coup fatal à la tête à "bout touchant", selon le parquet.



Le suspect pour lequel le parquet d'Annecy a requis une mise en examen pour assassinat et un placement en détention provisoire, a expliqué son geste par "une amitié déçue" et une dette d'argent jamais honorée.



"Il explique avoir aidé financièrement la victime à une époque où celle-ci était dans une situation moins florissante et affirme que la victime ne lui avait pas restitué une somme de quelque 15.000 euros", a détaillé Eric Maillaud qui précise que ces déclarations devront être corroborées par l'enquête.



Les relations entre les deux hommes que le mis en cause aurait décrite comme "amicales", se seraient détériorées au fil des années jusqu'à ce que la victime lui refuse l'accès à la société de chasse. Un épisode à partir duquel le suspect aurait nourri une "haine farouche" à l'encontre de son ex-ami.



Le quinquagénaire bien qu'ayant donné rendez-vous au défunt chef d'entreprise, a déclaré aux enquêteurs, "ne pas avoir eu vraiment l'intention de le tuer".



