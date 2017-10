Meylan: le procureur juge "particulièrement inquiétant" de viser les gendarmes et leurs familles

Le procureur de la République de Grenoble Jean-Yves Coquillat a jugé jeudi "particulièrement inquiétant" que les gendarmes et leurs familles aient été "directement visés" dans l'attaque de la brigade de Meylan (Isère) survenue dans la nuit.



L'incendie de quatre voitures et d'une moto dans l'enceinte de la

gendarmerie aurait pu avoir des conséquences "dramatiques" si les militaires n'avaient pas été réveillés au milieu de la nuit par l'odeur du feu, a indiqué JY Coquillat lors d'une conférence de presse.



Le magistrat a souligné que ce sont des familles "qui ont été attaquées

dans leur domicile au creux de la nuit".



Il y a vu "une volonté de s'en prendre aux militaires et à leur familles dans un endroit sacré qui est leur domicile", où ils peuvent "se croire en sécurité".



Il a fait à cet égard le parallèle avec l'assassinat de deux policiers à

leur domicile à Magnanville (Yvelines) en juin 2016.



Même s'il a relevé "une unité de temps et de lieu" avec l'incendie de la caserne du groupement de gendarmerie de Grenoble, le 21 septembre, Coquillat n'a pas confirmé la piste "anarcho-libertaire" suspectée dans cette affaire.



Mais celle-ci "n'est pas écartée dans la mesure où (ses membres) ont un savoir-faire".



Si elle devait être confirmée, cette piste traduirait un "crescendo assez

inquiétant", car ce sont cette fois des hommes qui étaient visés.



Evoquant des "techniques de sabotage", Coquillat a confirmé qu'un

cadenas avait été posé sur le portail d'entrée de la brigade "probablement

pour gêner l'entrée des secours".