Mise en service du radar feu à Vénissieux

Un nouveau radar feu est mis en service à Vénissieux, au carrefour Rue des Martyrs de la Résistance / Avenue Jean Cagne



Le préfet Stéphane BOUILLON a décidé, en concertation avec la Métropole de Lyon et la Ville de Vénissieux, de sécuriser ce carrefour jugé particulièrement accidentogène.



Aussi, le radar contrôlant le franchissement de feu rouge, initialement installé au niveau du Cours Lafayette dans le 3ème arrondissement de Lyon, a été redéployé à Vénissieux et mis en service sur ce carrefour ce lundi.



Des aménagements sont actuellement réalisés sur le cours Lafayette afin de sécuriser l’ensemble de l’axe qui ne nécessitera plus la présence d’un radar.



Le préfet du Rhône souligne que l’année 2016 a été marquée par un nombre important d’accidents de la route dans le département du Rhône, causant 62 décès, dont 21 piétons.



Il invite tous les automobilistes à la plus grande vigilance ainsi qu’au respect du code de la route et de ses règles de sécurité.