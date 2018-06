Mobilisation à Lyon contre les écrans publicitaires dernière génération

Ce samedi, à Lyon, des citoyens se sont mobilisés contre les écrans publicitaires...une action menée dans les gares et les métros, et sur les réseaux sociaux.Les participants se sont postés devant des panneaux de publicité vidéo et se sont pris en photo avec un double objectif : bloquer la publicité en la rendant inopérante, et partager sur les réseaux sociaux leur refus de voir ces écrans introduits dans les rues de Lyon.Ces photos ont été centralisées sur une page FaceBook:"La centaine de panneaux installés ces derniers mois dans les gares et les métros de Lyon suscite une inquiétude et un mécontentement généralisés dans l’opinion publique" souligne le collectif Stop Vidéo.La Métropole de Lyon élabore dans le même temps son futur Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), "qui pourrait autoriser l’implantation de ces écrans dans la rue".Or, le développement de ces écrans constitue un problème social et environnemental, pour leurs détracteurs qui évoquent une publicité "toujours plus invasive", "une pollution visuelle dans l'espace public", "une incitation à la surconsommation" surconsommation en faveur des grands groupes et des multinationales au détriment des entreprises plus petites et locales, qui n’ont pas accès à ces supports publicitaires"Le collectif met aussi en avant une "pollution lumineuse néfaste pour la biodiversité"Le mouvement d’action citoyenne lancé à Lyon veut s’étendre à Paris et à l’ensemble de la France en septembre, dans le cadre de la campagne #StopPubVideo.Il se dit soutenu par de nombreuses associations engagées à Lyon sur les questions de publicité et d’écologie (Résistance à l’Agression Publicitaire, Collectif Plein la Vue, Alternatiba, …)