Modis recrute 130 collaborateurs en CDI en Auvergne-Rhône-Alpes en 2018

Modis, société de conseil en Ingénierie, Services Numériques et Sciences de la Vie, filiale de the Adecco Group, recrute 1 000 collaborateurs en 2018 pour accompagner sa croissance, dont 130 en Auvergne-Rhône-Alpes.



Ce plan de recrutement ambitieux concerne toutes les fonctions de l’entreprise : consultants et chefs de projets, business managers et collaborateurs de fonctions transverses.



Véritable acteur de l’emploi des jeunes, 80% des postes à pourvoir sont ouverts à des profils en début de parcours.





Le 1er décembre 2017, Modis, Entreprise de Services du Numérique et euro engineering, Société d’Ingénierie et de Conseil en Technologie, ont uni leurs forces sous la nouvelle marque Modis.



Convaincu que les métiers de l’ingénierie et les métiers du numérique sont interdépendants à l’ère des mutations technologies, Modis propose désormais à ses clients une offre globale en Ingénierie, Services Numériques et Sciences de la Vie.



Grâce à la fusion des deux marques, Modis renforce son maillage territorial en étant désormais présent dans 15 villes en France, et accroît sa proximité avec ses clients, ses candidats et ses salariés.





Pour accompagner son développement, Modis recrute 1 000 nouveaux talents en France, dotés du sens de la relation client, passionnés par l’innovation et les technologies et prêts à relever de stimulants challenges.



130 consultants et chefs de projets sont recherchés à Lyon et à Grenoble.





Convaincue que le capital humain constitue le premier avantage concurrentiel des entreprises, Modis met l’accent sur la détection et le développement du potentiel de chaque talent.



Ainsi, Modis, véritable acteur pour l’emploi des jeunes, ouvre 80% de ses postes à des profils évolutifs en début de parcours.





« Chez Modis, nous misons sur le potentiel de nos collaborateurs. Nous croyons en la connexion des talents, de la passion et de l’innovation. Pour accompagner nos collaborateurs dans l’envol de leurs compétences et de leur carrière, nous leur proposons des projets motivants de haut niveau, un accompagnement individualisé et un parcours de formation construit et soutenu », affirme Laurent Graciani, Directeur Général France the Adecco Group en charge des activités consulting et outsourcing.





source Adecco Group