Mondial 2018 - Jeune homme éborgné à Grenoble: ouverture d'une information judiciaire

Une information judiciaire a été ouverte

contre X à Grenoble après qu'un homme de 22 ans eut été gravement blessé à l'oeil par un projectile, en marge d'incidents entre casseurs et forces de l'ordre qui ont suivi la finale de la Coupe du monde de football.



L'enquête de flagrance n'a pas permis de déterminer l'auteur des faits, aussi le procureur Jean-Yves Coquillat a ouvert lundi une information judiciaire pour "violences volontaires avec arme ayant entraîné

une ITT de plus de 8 jours".



"C'est une qualification correctionnelle car nous n'avons pas encore de certificat médical indiquant la perte de l'oeil", a précisé JY Coquillat, ajoutant que "si cela devait être le cas, la qualification deviendrait criminelle car les faits auront entraîné une infirmité permanente".



Contacté par l'AFP, l'avocat de la victime, Me Hervé Gerbi, a indiqué qu'il disposait d'un certificat, établi ce mardi, faisant état d'une "cécité monoculaire gauche", constatée médicalement après une opération chirurgicale subie lundi par son client.



Vendredi, celui-ci doit subir une nouvelle

intervention pour tenter de conserver l'oeil dans son orbite.



Selon l'avocat, le jeune homme a été victime d'un impact, "car on n'a pas retrouvé de corps étranger", et le projectile aurait été lancé par "un engin technique, faisant penser à une arme utilisée par les forces de l'ordre".



La nature du projectile restant encore à préciser, l'information judiciaire a été ouverte "contre X" mais s'il apparaissait qu'un tir des forces de l'ordre était en cause, cela deviendrait une circonstance aggravante, selon le procureur.



Le soir de la victoire des Bleus contre la Croatie, le jeune homme avait suivi la foule en liesse jusqu'à l'une des principales avenues de Grenoble où se confrontaient casseurs et forces de l'ordre. Sa famille a lancé des appels

à témoins pour connaître le déroulé des faits.



A Lyon, ce même soir du 15 juillet, un lycéen de 17 ans a été éborgné par un tir de Flash-Ball lors d'incidents similaires après la finale. L'Inspection générale de la police nationale a été saisie.