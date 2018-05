Monfils et Mannarino éliminés d'entrée à Lyon, Simon qualifié

Adrian Mannarino et Gaël Monfils,

tête de série N. 5 et N.6, ont été éliminés dès le 1er tour du tournoi de tennis de Lyon (19-26 mai), tandis que Gilles Simon poursuit son parcours.



Mannarino, 27e joueur mondial a été battu par l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez (71e) 6-3, 4-6, 6-1.



Monfils (38e) s'est quant à lui incliné face à

l'Allemand Maximilian Marterer (69e), 2-6, 6-4, 6-4.



De son côté, Gilles Simon (75e) s'est imposé aux dépens de l'Espagnol Jordi Samper Montana en deux manches, 6-4, 6-2, et affrontera au 2e tour le jeune Sud-coréen Hyeon Chung, tête de série N.4, 20e joueur mondial et dispensé du premier tour.