Montagne: les corps de deux hommes retrouvés dans les Alpes

Deux hommes ont été retrouvés morts mardi à des endroits distincts dans les Alpes, un pratiquant d'escalade en Savoie et un randonneur en Isère, tous deux victimes d'une chute mortelle survenue

lundi



La première victime est un homme de 39 ans dont le corps a été découvert peu après 07H00 par les hommes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Modane au pied de la paroi de Bazel, un sommet situé à 3.400 mètres d'altitude au dessus de Val d'Isère (Savoie).



Le trentenaire effectuait l'ascension de cette voie en compagnie d'un homme de 60 ans lorsqu'il a chuté lundi après-midi avec un bloc de pierre suite à une erreur d'itinéraire, ont indiqué les secours, qui ont été alertés dans la soirée par les proches de la cordée, ne la voyant pas revenir.



Les deux hommes avaient entrepris lundi matin l'ascension de cette voie longue de 480 mètres.



Indemne lors de l'accident, le sexagénaire a passé la nuit sur la paroi dans l'attente des secours, qui n'ont pu l'en extraire avant le petit matin en raison des conditions atmosphériques.



L'autre victime est un homme de 69 ans dont le corps a été retrouvé mardi en fin de matinée au pied d'une barre rocheuse du massif du Taillefer, en Isère.



Le randonneur avait été signalé disparu lundi soir par ses proches, qui n'avaient plus de ses nouvelles. Des recherches avaient été menées en vain dès lundi soir par le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de l'Isère.



Une seconde vague de recherches, enclenchées mardi matin, ont d'abord permis aux secours de repérer son véhicule, puis, quelques heures plus tard, son corps inanimé. Selon les hommes du PGHM de l'Isère, le sexagénaire a été victime d'une chute mortelle sur une portion dangereuse de son parcours.







Avec AFP