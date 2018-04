Mouvement de grève chez venteprivée.com

Environ 300 salariés du groupe venteprivée.com ont fait grève ce mercredi sur le site de Saint-Vulbas (Ain) et en Seine-Saint-Denis pour obtenir une réévaluation du montant de leur participation.



Sur le site de l'Ain, qui emploie 400 personnes, environ 200 ont cessé le travail au cours de la journée. Le mouvement est "reconduit" pour jeudi, selon la CGT



Deux autres sites en Seine-Saint-Denis, au Blanc-Mesnil (80 salariés) et à Mitry-Mory (50 salariés), ont également débrayé ce mercredi.



Une centaine de personnes a arrêté le travail au total sur ces deux sites.



Interrogée par l'AFP, la direction du site internet spécialisé dans le déstockage de grandes marques, a fait état de "100 personnes au total" grévistes dans l'Ain et en Seine-Saint-Denis.



La revendication porte sur le montant de la participation salariale, entre 200 et 250 euros, annoncée cette semaine, jugé très insuffisant, a expliqué la CGT.



De son côté, la direction a indiqué que "les discussions se poursuivent" avec les partenaires sociaux.



"Je ne sais pas où elle va les chercher ses discussions", a répliqué Mme Giroud, évoquant un contact en visioconférence avec la direction, qui n'a rien donné.





