Municipales 2020 à Lyon: une nouvelle candidate

Les élections municipales de 2020 à Lyon déclenchent des vocations.

Après Gérard Collomb, Etienne Blanc et Pascal Blache pour la droite, la dernière en date s’appelle Nathalie Perrin-Gilbert.

La maire du 1er arrondissement a présenté ce matin sa candidature à travers le mouvement Lyon en commun, créé avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Lyon en commun prône une ville plus solidaire, plus démocratique et plus écologiste.

Opposante farouche de Gérard Collomb, Nathalie Perrin-Gilbert s’offre ainsi une tribune jusqu’en 2020 pour contrer la politique du maire actuel.