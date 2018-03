Municipales à Lyon: Boudot dénonce le "clientélisme et l'opacité" de Collomb

Christophe Boudot, candidat FN à Lyon, a dénoncé samedi lors d'une réunion publique à Villeurbanne le

"clientélisme et l'opacité" du maire PS sortant Gérard Collomb.



"Le système Collomb d'aujourd'hui repose sur des réseaux d'influence qu'il dénonçait hier", a affirmé C. Boudot devant un millier de personnes dont la présidente du FN, Marine Le Pen. Il a évoqué des réseaux "philosophiques", "culturels" et "économiques" qui participent d'un "système basé sur le clientélisme et l'opacité".



Dépeignant un maire sortant "proche des financiers et des groupes de promotion immobilière", Boudot l'a jugé par exemple "peu regardant sur l'odeur et la couleur de l'argent pourvu que le Qatar et les Emirats

investissent".



Il a aussi moqué un maire "socialiste refoulé, qui ne s'assume plus", alors même qu'il est "toujours sénateur socialiste et se verrait bien dans quelques semaines ministre ou Premier ministre".



Crédité de 12,5% des intentions de vote dans un sondage Ifop/Mag2Lyon début février, Boudot a rappelé certains éléments du programme de sa liste "Lyon, notre identité", par exemple dans le domaine des transports: "gratuité du périphérique nord", "deux lignes de navigation fluviale" ou une cinquième ligne de métro si les capacités d'investissement de la ville le permettent.



C. Boudot était précédé au micro par le député européen Bruno Gollnisch, ancien homme fort de la fédération FN du Rhône, qui a livré lui aussi un réquisitoire contre la gestion de Gérard Collomb à Lyon.



Auparavant, lors d'une conférence de presse, la présidente du FN Marine Le Pen avait présenté le choix qui s'offre aux Lyonnais les 23 et 30 mars prochains comme une alternative entre "le sultan Collomb, l'ersatz

d'opposition UMP Michel Havard, qui lui n'est dans l'opposition que pendant la campagne, ou alors voter pour la véritable opposition, celle qui va défendre les intérêts des Lyonnais", en la personne de C. Boudot.





Avec AFP