Musée des Beaux-Arts: HOMMAGE A TRUPHEMUS

Le musée des Beaux-Arts de Lyon rend hommage à Jacques Truphémus, disparu en septembre

2017, à travers la présentation d’œuvres de l’artiste sur le thème des cafés.



Né à Grenoble en 1922, Jacques Truphémus s'installe à Lyon dès 1941. Il y fréquente le musée des BeauxArts où il découvre notamment les peintures de Pierre Bonnard et Édouard Vuillard. Il en retient une sensibilité particulière à la lumière et ses effets, qu’il ne cessera alors d’explorer et de chercher à traduire par la recherche de nuances de blancs et par le traitement de la couleur.



L’artiste commence à peindre la série des cafés au début des années 1970, thème qu’il déclinera jusque

dans les années 2000. Dans ces œuvres, une lumière diffuse, semblant émaner de la toile même, estompe la frontière entre le dedans et le dehors. Les silhouettes anonymes accentuent cette atmosphère poétique.



Jacques Truphémus confiait: « J’ai beaucoup peint Lyon et particulièrement certains de ses cafés à

une époque où j’avais le sentiment que leurs jours étaient comptés et que ce climat que j’appréciais disparaîtrait avec eux. Il y avait un tel accord entre le cadre vieillissant et une certaine population qui trouvait là un peu d’humanité, de chaleur et, dans le silence succédant à des atmosphères plus bruyantes, la possibilité de poursuivre leur rêverie personnelle. ».



L’exposition présente près de dix dessins et trente peintures, dont certaines ont été montrées au

public lors de la rétrospective Jacques Truphémus au musée des Beaux-Arts de Lyon en 1986. Cette

présentation s’accompagne d’une vingtaine de photographies, rendant hommage à cette figure majeure

de la scène artistique lyonnaise





exposition du 17 février au 23 avril 2018