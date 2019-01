Musique: Le compositeur français Michel Legrand est mort

Le compositeur de musique Michel Legrand, créateur des thèmes des films "Les Parapluies de Cherbourg" et "Les Demoiselles de Rochefort", est décédé dans la nuit à Paris à l'âge de 86 ans.



Au cours d'une carrière de plus de 50 ans qui lui a valu une renommée mondiale et trois Oscars pour ses musiques de films, ce musicien touche-à-tout a travaillé avec les plus grands de Ray Charles à Orson Welles, en passant par Jean Cocteau, Frank Sinatra, Charles Trenet et Edith Piaf.



Miche Legrand est "immortel de par sa musique et sa personnalité", a réagi samedi son confrère Vladimir Cosma. "C'était une personnalité tellement optimiste, avec une sorte de naïveté dans l'optimisme, il voyait tout en rose".



Michel Legrand avait reçu une ovation du public lyonnais lors de la dernière cérémonie d'ouverture du Festival Lumière en octobre 2018, lors d'un hommag rendu pour l'ensemble de sa carrière musicale.