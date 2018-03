La vocation de l’entreprise MyKompany est d’aider plus de 7 milliards de personnes dans leur vie quotidienne. En effet, l’entreprise MyKompany travaille sur un seul objectif : concevoir et commercialiser des produits innovants dans le gadget et l'accessoire du quotidien.



Le produit de lancement de MyKompany a été MyKee , un porte-clés design, compact et facile d’utilisation...



Rencontre avec Alban Guyot, le fondateur de MyKompany