NATIVING: un autre apprentissage de la langue !

Cédric GHENNOUCHI est le fondateur de NATIVING



Simple et ludique, la méthode NATIVING est exclusivement basée sur la pratique de la langue dans la 'vie réelle'.



Pas de cours théorique ennuyeux ! On apprend en pratiquant autour des moments du quotidien et de ses centres d'intérêt.



Ecoutez l'interview au micro de Gaële Beaussier