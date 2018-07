NAVYA réussit son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris

NAVYA qui se présente comme un leader des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée, annonce la réussite de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris.



NAVYA a levé environ 37,6 millions d'euros par émission d'actions nouvelles.



Sur la base du prix d'offre à 7,00 euros par action, la capitalisation boursière de NAVYA s’établit à environ 190 millions d'euros.



Christophe Sapet, Président du Directoire de NAVYA, estime qu’il s’agit d’une étape structurante dans le développement de NAVYA.



« Cette opération nous permet de conserver notre leadership technologique, de développer notre organisation et d’investir dans des marchés connexes stratégiques. Elle permet également de développer nos solides bases actuelles pour devenir un leader mondial des véhicules autonomes »



Les actionnaires historiques de NAVYA sont le fonds Robolution Capital 1 (géré par 360 Capital Partners), Gravitation



Des partenaires industriels et commerciaux qui sont également des actionnaires, ont soutenu l’opération. En premier lieu, Keolis et Valeo...



Avec plus de 200 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA conçoit, fabrique et commercialise une gamme de véhicules autonomes, sans conducteur, et électriques, qui combinent au plus haut niveau les technologies robotiques, numériques et automobiles.



Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre sur le marché et en service des solutions de mobilité autonome.



NAVYA propose une gamme de deux véhicules autonomes :

-la navette AUTONOM® SHUTTLE, lancée en septembre 2015, et qui circule depuis deux ans dans le quartier Confluence (100 exemplaires ont déjà été produits à ce jour et 67 commercialisés dans 16 pays au 31 mars 2018, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie)



-le robot-taxis AUTONOM® CAB, présenté en novembre 2017, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer sur un autre itinéraire mais toujours à Confluence, avec 5 exemplaires mis en circulation d’ici la fin 2018.