NOUVELLE COLLECTE DE COUVERTURES AU PROFIT DES PLUS DÉMUNIS

Cet hiver encore, la Ville de Lyon renouvelle l’opération de solidarité au profit des sans-abri et des personnes démunies lancée il y a 3 ans.



A partir d’aujourd’hui, chacun est invité à venir déposer une couverture, un plaid ou un duvet en bon état dans l’une des 9 mairies d’arrondissement de la ville.



Les couvertures seront ensuite redistribuées par un collectif d’associations lyonnaises : Samu Social 69 ALYNEA, Samu Social Croix-Rousse, Urgence Social Rue et Vestibus.



L’an dernier plus de 1500 couvertures avaient pu être collectées, entre les dons des particuliers et celles offertes directement par la Ville de Lyon.