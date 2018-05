NUITS DE FOURVIÈRE: un service spécial mis en place par les TCL

Comme chaque année, le réseau TCL facilite le déplacement des spectateurs des Nuits de Fourvière, qui se dérouleront cette année du 1er juin au 28 juillet inclus.



L’accès au funiculaire, à l’aller et au retour, sera gratuit pour toutes les personnes munies d'un billet d’entrée au spectacle.



La fréquence du funiculaire Saint-Just sera renforcée pour accueillir tous les festivaliers et les derniers départs se feront une demi-heure après la fin des représentations (si celles-ci se terminent après la fermeture du réseau).



Quatre navettes sont mises en place pour assurer le trajet retour à la fin des représentations terminant après 23h15.



Sur simple demande, le conducteur s’arrêtera aux arrêts TCL rencontrés sur le trajet.



Itinéraires des navettes :



Navette A : Fourvière Minimes – Bellecour – Lafayette – Grandclément – Laurent Bonnevay – Vaulx- en-Velin La Soie



Navette B : Fourvière Minimes – Gorge de Loup – Gare de Vaise – Duchère



Navette C : Fourvière Minimes – Vieux Lyon – Terreaux - Croix Rousse – Cuire



Navette D : Fourvière Minimes – Berthelot – Etats-Unis – Parilly – Mermoz Pinel



Les parcs relais de Gorge de Loup, Gare de Vaise, L. Bonnevay, Vaulx-en-Velin La Soie, Parilly et Mermoz-Pinel resteront ouverts jusqu'à l'arrivée des lignes spéciales.



Tous les titres de transport TCL en cours de validité sont acceptés, y compris ceux utilisés en correspondance.