NUTRISENS renforce son positionnement et sa présence internationale

Accompagné par EVOLEM et UNIGRAINS, le Groupe lyonnais NUTRISENS, poursuit son déploiement à l'international et renforce son positionnement de spécialiste de la nutrition santé avec l'acquisition de VEGENAT HEALTHCARE, un acteur espagnol spécialisé en produits de nutrition clinique.



Dans le cadre de sa stratégie d'innovation, de diversification et de croissance à l'international, le Groupe NUTRISENS vient de boucler l'acquisition de cette société espagnole



Ce rapprochement constitue l'aboutissement de plusieurs mois de discussions entre les dirigeants de NUTRISENS (Georges Devesa) et de VEGENAT HEALTHCARE (Cayetano Lopez Serrano).



La famille Lopez Serrano, à la tête d'un groupe espagnol regroupant diverses activités telles que les ingrédients déshydratés pour l'industrie agroalimentaire et la nutrition clinique orale et entérale, a accepté d'entreprendre le carve-out de son activité Healthcare afin de permettre à NUTRISENS d'en devenir l'actionnaire de référence.



« Ce rapprochement constitue une opération capitalistique à forte valeur ajoutée pour VEGENAT HEALTHCARE qui devait s'unir pour changer de dimension et trouver de nouveaux marchés pour exporter sa gamme en nutrition clinique », explique Cayetano Lopez Serrano, CEO de VEGENAT HEALTHCARE.



Née du regroupement de trois sociétés en 2010 et ayant par la suite réalisé 4 croissances externes, NUTRISENS a développé des réponses alimentaires innovantes à de nombreuses affections de longue durée telles que la dénutrition, la dysphagie et les régimes spécifiques adaptés à des maladies chroniques (insuffisance rénale, diabète, allergies alimentaires, Alzheimer, régulation du transit...).



Des conseils adaptés ainsi qu'une grande profondeur de gammes lui permettent de répondre toujours mieux aux besoins des patients : plats cuisinés texturés, eaux gélifiées, compléments nutritionnels oraux et aliments sans allergènes.



Fort d'un processus d'innovation différenciant et pluridisciplinaire associant une large communauté scientifique, des groupes de l'agroalimentaire et des start-ups, le Groupe NUTRISENS accélère donc sa stratégie à l'international avec l'acquisition de VEGENAT HEALTHCARE.



« C'est une opportunité extraordinaire d'élargir notre gamme en nutrition médicale et de s'ouvrir de nouvelles perspectives de croissance sur l'Espagne et l'Amérique Latine. Nous allons aussi bénéficier de l'expertise reconnue des équipes de R&D de VEGENAT HEALTHCARE en nutrition orale et entérale pour renforcer notre positionnement sur un marché à fort potentiel », explique Georges Devesa, CEO du Groupe NUTRISENS (à droite sur la photo).



Cette alliance permet à l'expert français en nutrition santé de changer de dimension et de porter son chiffre d'affaires à plus de 75 millions d'euros.



Outre l'accès à de nouveaux pays dont l'Espagne et plusieurs pays d'Amérique du Sud, les savoir-faire R&D et les brevets scientifiques de VEGENAT HEALTHCARE vont permettre à NUTRISENS d'accélérer sa croissance et d'élargir son offre en Aliments Destinés à Des Fins Médicales Spéciales (ADDFMS).



Source NUTRISENS