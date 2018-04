Naissances en nombre au Safari Parc de Peaugres

Cachés et blottis au chaud durant tout l’hiver dans une tanière, confectionnée par leur mère, deux oursons se sont fait entendre aux premiers jours du printemps au Safari Voiture.



Cela a aussitôt déclenché une grande opération nommée «transfert» par l’équipe zoologique. L’opération consistait donc à attraper les bébés et endormir la mère, afin de transporter toute la petite famille à la «nurserie», un enclos fermé dans la plaine des ours.



La mère est ainsi plus tranquille, elle n’a pas à se soucier d’éventuels importuns ! Elle peut alors se consacrer à 100% à l’éducation de ses bébés.



L’équipe zoologique a profité de l’occasion pour identifier les oursons par transpondeur électronique et vérifier leur sexe. Il s’agit donc de deux femelles qui pesaient entre 2 kilos et 2,5 kilos.