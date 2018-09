Naming: l'Asvel signe avec LDLC le plus gros contrat du basket français

A l'appui de ses ambitions européennes, l'Asvel a annoncé mardi avoir signé le plus gros contrat de "naming" du basket français, avec le vendeur en ligne lyonnais de produits high tech Groupe LDLC.



Le club de Villeurbanne, qui évolue en Elite et fêtera l'an prochain son 70e anniversaire, prendra pour les dix prochaines années le

nom LDLC-Asvel.



"C'est un moment important pour le club, une nouvelle étape pour le rendre plus moderne. Nous sommes vraiment contents de nous associer avec la marque LDLC qui a une réussite énorme", a déclaré à la presse le président et actionnaire majoritaire, Tony Parker.



Le fondateur de LDLC Laurent de la Clergerie a rappelé que son entreprise était partenaire de l'Asvel "depuis six ans".



Pour Gaëtan Müller, directeur général de l'Asvel, les deux alliés "ont le projet commun de conquérir l'Europe".



"Nous devons intégrer l'Euroligue la saison prochaine. Nous jouerons cette année l'Eurocoupe où 12 clubs sur 24 ont un contrat de +naming+ et la proportion est identique en Euroligue", a précisé Müller.



Selon lui, ce contrat "est le plus gros de l'histoire du basket français et de très loin". Mais il n'a pas voulu en chiffrer le montant.



Selon une source proche du club villeurbannais, il serait évolutif au fil des

dix ans du contrat et représenterait entre 8% et 9% du budget de l'équipe qui sera de 9 millions d'euros pour la saison 2018-2019.



Cet accord de "naming" s'accompagne de la création d'un nouveau logo pour LDLC-Asvel. Il ne concerne que l'équipe masculine et pas le Lyon-Asvel féminin, également présidé par Tony Parker.